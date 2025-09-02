Emilio Fede ricoverato a Milano, è grave

Roma, 2 set. (askanews) – Si sono aggravate le condizioni di salute di Emilio Fede. L’ex direttore del Tg4, che ha compiuto 94 anni a giugno, è ricoverato in una residenza sanitaria a Segrate, alle porte di Milano. Il quadro clinico del giornalista si sarebbe notevolmente complicato negli ultimi giorni, destando grande preoccupazione. “Papà è in condizioni critiche, purtroppo”, ha confermato figlia di Emilio Fede, Sveva, al Corriere della Sera. “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, ha aggiunto.