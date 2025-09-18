Engel & Vòlkers punta su Fregene e partnership con Bagno Saint Tropez

ROMA (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia, leader internazionale nel segmento Real Estate di pregio, punta su Fregene e sulle aree limitrofe del litorale romano. Una zona che gode di una posizione strategica vicina alla Capitale e all’aeroporto di Fiumicino, capace di coniugare natura, servizi di alto livello e un’atmosfera rilassata e raffinata.

“Fregene si conferma tra le destinazioni più esclusive del litorale laziale, ideale per una clientela esigente alla ricerca di una buona qualità di vita, di privacy e comfort – ha dichiarato Giuseppe Romano, Team Leader di Engel & Vòlkers Roma -. Per questo continuiamo a investire in quest’area con l’obiettivo di intercettare una domanda nazionale e internazionale sempre più dinamica e in continua evoluzione”.

A conferma della crescente attenzione di Engel & Vòlkers per quest’area del litorale romano, nasce una nuova partnership con Bagno Saint Tropez, stabilimento balneare inaugurato lo scorso anno con l’intento di riportare a Fregene il fascino della tradizione balneare degli anni ’60 e ’70, reinterpretata in chiave contemporanea.

“Questa collaborazione si fonda su valori condivisi: centralità del cliente, cura dei dettagli e costante ricerca dell’eccellenza. L’obiettivo comune è offrire agli ospiti un’esperienza che vada oltre la semplice ospitalità, rafforzando il legame tra territorio, qualità e stile italiano – si legge in una nota -. L’unione tra Engel & Vòlkers e Bagno Saint Tropez rappresenta un passo significativo nel rilancio del litorale romano come destinazione di prestigio, capace di attrarre sempre più acquirenti italiani e internazionali”.

Nonostante la forte vitalità del mercato di pregio locale, trainato da una domanda in crescita costante, l’offerta di immobili top di gamma resta limitata, contribuendo alla crescita dei valori immobiliari, che a giugno 2025 hanno registrato un incremento annuo del +3,9%. Questo segmento si distingue per la sua elevata stabilità e resilienza, confermandosi un investimento solido anche in tempi incerti.

Il mercato è infatti dominato da ville e villini indipendenti, spesso con ampi giardini, piscine e posizioni privilegiate. L’architettura spazia dal moderno al classico, con materiali pregiati e attenzione al dettaglio. Sono presenti anche bifamiliari, trifamiliari e rari appartamenti di pregio, spesso in contesti esclusivi con piscina.

I fattori che influenzano il valore di queste proprietà includono la posizione (vicina al mare o alla pineta), la metratura, lo stato dell’immobile, le dotazioni di pregio come piscina, domotica e finiture di lusso, oltre alla garanzia di privacy.

I prezzi al metro quadro variano da 4.000 a 8.000 euro/mq per le ville di lusso, con proprietà particolarmente esclusive che toccano picchi da 750.000 a 3.000.000 + euro/mq.

Molto presenti nella zona anche ville bifamiliari di prestigio con prezzi dai 450.000 a 850.000 euro/mq e appartamenti di lusso compresi in una forbice tra 3.500 e 4.000 euro/mq dotate di terrazzi e vista mare.

Sul fronte degli affitti estivi, i canoni possono raggiungere i 15.000 euro al mese per ville fronte mare.

“Per venire incontro anche al mercato più semplice e dinamico ci sono appartamenti di piccole/medie metrature in complessi residenziali molto interessanti anche non fronte mare”, sottolinea Engel & Vòlkers.

