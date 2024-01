Equitazione azzurra d’oro in Coppa del mondo nel pas de deux

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Rebecca Greggio e Davide Zanella sul tetto del mondo. Nella finale di Coppa del Mondo di volteggio a Basilea, in Svizzera, i due azzurri sono stati perfetti nel Pas de deux: dopo aver vinto il ‘round 1’ di venerdì (8.196), si sono ripetuti nel ‘freestest’ (8.863) per un punteggio complessivo di 8.596. Ben tre i voti superiori a nove che Rebecca Greggio e Davide Zanella hanno ottenuto nella prova di domenica, a conferma dell’altissimo livello della loro prestazione ottimamente assecondata da un concentrato Orlando Tancredi, un grigio italiano di 13 anni, e da Claudia Petersohn alla longia. Dopo il bronzo ai Mondiali di Herning 2022, i due azzurri si sono così confermati tra le migliori coppie del volteggio internazionale. La vittoria di oggi per loro rappresenta anche una bella rivincita dopo che avevano visto sfumare all’ultimo momento per una banale questione burocratica, la trasferta negli Usa per la finale di World Cup dello scorso anno, dove erano tra i favoriti. Entrambi veneti, della provincia di Padova, Rebecca Greggio (classe 2000) e Davide Zanella (classe 1998) hanno cominciato a volteggiare rispettivamente a 11 e 13 anni. Claudia Petersohn, invece, è l’anima del Centro Volteggio I Prati Asd di Vigonza, provincia di Padova, dove i due azzurri si allenano seguiti dalla stessa Petersohn e da Emanuele Righetto.

– foto FEI/Martin Dokoupil –

(ITALPRESS).