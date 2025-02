Errani e Paolini in finale nel doppio a Doha

ROMA (ITALPRESS) – Ennesima impresa del duo Sara Errani-Jasmine Paolini. La romagnola e la toscana, dopo aver annullato un match ball nel secondo set alle avversarie (erano sotto nel punteggio per 6-4 5-3), hanno rimontato e hanno vinto al super tie-break, annullando altre due palle-incontro, contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Così le azzurre sono approdate alla finale del torneo di doppio del “Qatar Total Energies Open”, primo Wta 1000 della stagione, in scena sul cemento di Doha. Errani e Paolini, terze favorite del tabellone, si sono imposte nella prima semifinale odierna col punteggio di 4-6 7-6 (2) 11-9.

Nella nona finale di doppio della loro carriera in coppia, domani, le azzurre sfideranno la cinese Xinyu Jiang e la Fang-Hsien Wu (di Taiwan), vincitrici in semifinale contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund con lo score di 6-2 6-3.

Nel tennis maschile, invece, notizie buone e altre amare. Matteo Arnaldi diventa il quinto italiano a giocare i quarti al “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 in calendario dal 1993 (montepremi 680.140 dollari), in scena in Florida. Testa di serie numero 4, per la prima volta tra i primi quattro di un tabellone Atp in carriera, l’azzurro ha iniziato direttamente al secondo turno e ha sconfitto per 7-6 (4) 4-6 7-6 (1) il teenager Usa Learner Tien, finalista alle Next Gen Atp Finals 2024.

Brutto stop per infortunio invece per Lorenzo Musetti. L’azzurro, dopo aver raggiunto i quarti di finale nell’”IEB+ Argentina Open”, torneo Atp 250 in scena sulla terra battuta del Lawn Tennis Club di Buenos Aires, ha alzato bandiera bianca. Il tennista toscano, numero 16 del mondo e testa di serie numero 4 del seeding, dopo aver battuto negli ottavi di finale, per 6-2 6-3, il mancino francese Corentin Moutet, numero 66 del ranking Atp, ha dato forfait a causa di un problema muscolare al polpaccio destro.Accede direttamente alle semifinali, dunque, lo spagnolo Pedro Martinez, numero 41 Atp, che avrebbe dovuto sfidare proprio Musetti nei quarti di finale.

Infine, nell’Atp 250 di Marsiglia, Lorenzo Sonego è uscito di scena ai quarti di finale, cedendo di fronte al francese Ugo Humbert con un duplice 6-4.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).