Errani-Paolini ko in finale nel doppio al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale del doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam stagionale ospitato sulla terra battuta parigina. Le azzurre, undicesime teste di serie e reduci dal trionfo al Foro Italico, si sono arrese in finale alla coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova, n.5 del tabellone, vincente in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

– Foto Ipa Agency –

