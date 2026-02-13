X
Esce in Usa libro Meloni “Giorgia’s vision” con prefazione di Vance

13 Febbraio 2026

Askanews
Roma, 13 feb. (askanews) – Esce negli Stati Uniti il libro-intervista “Giorgia’s Vision”, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervistata da Alessandro Sallusti. E per l’edizione americana la prefazione è stata scritta dal vice presidente Usa JD Vance.

A rivelarlo su X è Sophia Cai, giornalista di “Politico”, che pubblica anche l’immagine della copertina. Il libro – precisa – uscirà ad aprile.

Sulla copertina, a fianco della foto della premier, una frase di Donald Trump: Meloni è “una delle vere leader del mondo”.

