Esce “L’Eleganza del Mango” il nuovo album di Gio Evan

Milano, 10 set. (askanews) – Il 19 settembre esce “L’Eleganza del Mango” (LOVASSAI SRL), il nuovo album del poliedrico artista Gio Evan, disponibile in digitale e in formato vinile. È attivo il Pre-save.

Distribuito da ADA Music, il nuovo romanzo musicale di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con “L’eleganza del mango” l’artista conferma la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile ma mai banale. Le tracce alternano ballate intime e momenti più ritmici e luminosi, componendo un percorso che restituisce immagini vivide ed emozioni immediate.

«Il protagonista, spaesato e stremato al suolo di un luogo non conosciuto, si ritrova davanti a un fuoco domato da un’antica entità – racconta Gio Evan – Sarà questa a guidarlo verso la saggezza ultima; quella che permette di farsi vento, fiume, animale, silenzio. Ogni cosa».

Sono disponibili i biglietti per il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan dal titolo “L’affine del mondo”, i biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

Di seguito le date del tour “L’affine del mondo”

28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – SOLD OUT

29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine

30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno

31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento

6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma

8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

10 novembre al Teatro Verdi di Firenze

11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona

18 novembre al Teatro Colosseo di Torino

25 novembre al Teatro Duse di Bologna – SOLD OUT

26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatroteam di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo