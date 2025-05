EticaBio Festival, NaturaSì punta su biodiversità e giusto prezzo

Caulonia, 27 mag. (askanews) – Il borgo calabrese di Caulonia (Rc) ha ospitato l’EticaBio Festival, una due giorni promossa da NaturaSì e dal Gruppo Cooperativo GOEL, incentrata su etica, giustizia e rispetto della natura. Presenti oltre 30 espositori che hanno accolto i numerosi visitatori, proponendo la degustazione dei loro prodotti biologici e biodinamici. La scelta della Calabria non è casuale, infatti è la regione dove si trovano 74 delle 230 tipologie di habitat microclimatici censiti a livello europeo, il 32% del totale, come confermato dagli studi di ben tre diverse università. È intervenuto Fausto Jori, Amministratore Delegato NaturaSì”Due giornate importanti, durante le quali NaturaSì ha dimostrato che questa terra è un prezioso scrigno di biodiversità. Abbiamo parlato con tre università che ci hanno dichiarato in maniera esplicita quanto la Calabria sia veramente biodiversa da tutti i punti di vista. Una ricchezza non solo per il turismo ma anche per un’agricoltura più ricca, più profonda ed etica”.Promuovere le biodiversità è un obiettivo raggiungibile solo attraverso una rete etica di distribuzione, quale è NaturaSì, e quella sul giusto prezzo è proprio una campagna che sta portando avanti NaturaSì con “Sosteniamo l’Agricoltura”. Abbiamo parlato con Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì:”Negli ultimi decenni i prezzi pagati agli agricoltori sono sempre stati troppo bassi, questo svilisce il lavoro agricolo e, in generale, la dignità umana. D’altra parte si è creata un’agricoltura industriale molto produttiva ma di scarsa qualità. Arrivare ad un giusto prezzo per tutti, agricoltori e consumatori, è facile da dire, ma difficilissimo da fare”.Nel corso del Festival il gruppo cooperativo GOEL ha lanciato il marchio “Calabria, Oasi della biodiversità d’Europa”. Altro passaggio fondamentale è l’importanza del lavoro dell’agricoltore per la tutela della nostra salute e dell’ambiente. Abbiamo parlato con Vincenzo Linarello, presidente di GOEL:”Abbiamo voluto donare in regalo al territorio il marchio Calabria, Oasi della biodiversità d’Europa. Il marchio nasce dalla volontà di comunicare al resto dell’Italia e del mondo questo fatto straordinario, cioè che la Calabria è il giardino botanico d’Europa”.Tra confetture, cioccolate, olio, fragole e tanto altro proposto dalle aziende agricole presenti, gli show cooking rigorosamente bio e gli spettacoli per i bambini, l’EticaBio Festival ha regalato alla Calabria un weekend di concreta speranza per un futuro più ricco di biodiversità.In collaborazione con Natura Sì