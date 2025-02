Roma, 14 feb. (askanews) – L’euro risale sopra quota 1,05 sul dollaro per la prima volta da fine 2024. A determinare i movimenti sono i cali del biglietto verde, dovuti a tempi più lunghi del previsto per l’entrata in vigore dei dazi commerciali annunciati dall’amministrazione Trump. Nel pomeriggio la valuta unica si scambia 1,0503 dollari.