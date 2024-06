Euro2024: Nazionale. Spagna-Italia, arbitra lo sloveno Vincic

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Slavko Vincic dirigerà Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del girone B di Euro2024 e in programma giovedì all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle ore 21. Con l’arbitro sloveno ci saranno i connazionali Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic come assistenti, il francese Clement Turpin come quarto ufficiale di gara, quindi alla Var lo sloveno Nejc Kajtazovic e i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

