Eurogruppo, lunedì conti 2025 e dibattito con Letta su competitività

Roma, 11 lug. (askanews) – Lunedì all’Eurogruppo dei ministri delle Finanze inizieranno le discussioni sull’impostazione dei piani di bilancio per il prossimo anno e l’argomento dovrebbe anche essere oggetto di una comunicazione. Secondo quanto riporta un comunicato, l’Eurogruppo in forma allargata proseguirà con una discussione sulle necessità di finanziamenti per gli investimenti sulla competitività e in questo ambito verrà ascoltato anche il parere dell’ex premier italiano, Enrico Letta, a cui la Commissione europea uscente ha affidato l’incarico di stilare un rapporto.

Secondo fonti comunitarie, invece il rapporto che sempre Bruxelles ha affidato all’altro ex premier italiano (e ex presidente della Bce), Mario Draghi, dovrebbe essere pubblicato dopo l’estate.

Dopo la conclusione dei lavori, attorno alle 19, si svolgerà la conferenza stampa del presidente Paschal Donohoe, del commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni e del direttore del Mes, Pierre Gramegna.