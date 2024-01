Europee, Meloni a assemblea Vox: pronti a cambio di rotta atteso

Milano, 27 gen. (askanews) – “Mi congratulo di tutto cuore per la tua meritata conferma come leader di Vox”. Con queste parole, pronunciate in spagnolo, la presidente del Consiglio e leader di Fdi, Giorgia Meloni, si è congratulata, attraverso un video inviato all’assemblea generale straordinaria di Vox a Madrid, con il leader, Santiago Abascal, dopo la sua conferma alla guida del partito spagnolo per i prossimi quattro anni.

“Le sfide che ci aspettano richiedono la tua ferma e solida leadership, forza, coraggio, passione politica” ha aggiunto Meloni nel videomessaggio. Per la premier la rielezione di Abascal servirà a rilanciare Vox alle prossime elezioni europee, “un appuntamento molto importante che dovrà trovarci preparati per dare finalmente alla Ue il cambio di rotta che aspettiamo da tempo”.

“Viva Santiago, viva la libertà, viva la comunità di Vox, viva l’Europa dei Conservatori”, ha concluso la presidente del Consiglio rivolta alla platea del partito che fa parte, come Fdi, del gruppo dei Erc all’Europarlamento.