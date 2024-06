Europee, Meloni: l’Italia è tornata, voto a Fdi per darci forza

Roma, 6 giu. (askanews) – “Credo che qualunque persona onesta veda che non si è mai parlato dell’Italia come in questi mesi. L’Italia è tornata, e può migliorare. Non è solamente un fatto di orgoglio: essere ascoltati, credibili, rispettati, vuol dire poter difendere interessi, imprese, vuol dire che non c’è qualcuno che può decidere per noi, come accaduto in passato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1.

“I cittadini vadano a votare, non si voltino dall’altra parte, perchè l’Europa si occupa della loro quotidianità molto più di quel che credono” e “ogni croce sul simbolo di Fdi la utilizzerò per portare a casa risultati per i cittadini italiani”, ha aggiunto.