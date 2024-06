Roma, 9 giu. (askanews) – Siamo Europei, lista per l’Europarlamento battezzata da Azione di Carlo Calenda, fatica a raggiungere la soglia di sbarramento del 4%, oscillando in una forbice fra il 2,5% e il 4,5%. Lo rileva a chiusura seggi alle 23 il primo exit poll condotto dal Consorzio Opinio per la Rai sui risultati delle elezioni europee.