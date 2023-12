Europee, Schlein: mia candidatura è l’ultima delle questioni

Roma, 13 dic. (askanews) – Si candida alle europee? Elly Schlein deciderà più in là se candidarsi alle elezioni europee. Parlando in conferenza stampa ha spiegato: “E’ l’ultima delle questioni, la prima è la costruzione di questo progetto, come costruire una lista che sia una rappresentazione della società che andiamo a costruire insieme”. Certo, ha aggiunto, “me ne dovrò occupare, adesso siamo più impegnati ad aprire, a far tornare il Pd in mezzo alle persone, alle realtà produttive e sociali. Non sono appassionata delle ‘asticelle’, ma c’è un’asticella che mi interessa molto: è quella dell’astensionismo”.