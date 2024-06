Roma, 9 giu. (askanews) – I dati parziali dell’affluenza alle urne per le elezioni europee lasciano in dubbio sul possibile raggiungimento della soglia del 50 per cento: sul sito del Viminale, quando sono arrivate le cifre da 51.130 su 61.650, la percentuale dei votanti è del 49,74 per cento. Il dato delle precedenti elezioni europee era del 56,02 per cento.