Europee,Meloni: sulla candidatura deciderò all’ultimo con le liste

Roma, 22 gen. (askanews) – Si candida alle elezioni europee “Vediamo…me la cavo così perché non ho deciso. Penso che deciderò all’ultimo, quando si formano le liste”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervista a ‘Quarta Repubblica’.

“Si figuri – ha aggiunto – se io non considero importante misurarmi con il consenso dei cittadini, per me quello è l’unico elemento che conta. Rispetto per esempio a chi dice che candidarsi alle Europee da presidente del Consiglio è prendere in giro i cittadini perché poi in Europa non si va” rispondo che “i cittadini che poi dovessero votare per una Meloni che si candida in Europa sanno che non ci va. Ciò non toglie che se vogliono confermare un consenso, o non farlo, anche quella è democrazia”.

“Il prossimo giugno governerò da un anno e mezzo – spiega – potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso dei cittadini che è l’unica cosa che mi interessa. Per il resto i miei oppositori possono fare e dire quello che vogliono”.