Europei cross Triathlon e Duathlon in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Si allunga – con un nuovo, importante, riconoscimento per la Federazione Italiana Triathlon – l’elenco delle competizioni internazionali che nel 2023 si svolgeranno in Italia. L’Europe Triathlon Board ha infatti deciso che i Campionati Europei di Cross Triathlon e Cross Duathlon, in programma dal 7 al 10 settembre, si svolgeranno a Riva del Garda. “Un altro evento internazionale di prestigio, un altro titolo Europeo – dice il Presidente di FITri Riccardo Giubilei – affidato all’Italia del triathlon. Non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti della decisione presa da Europe Triathlon che riporterà in Italia l’assegnazione dei titoli continentali Assoluti, Under 23, Junior, Para ed Age Group”. Il presidente, poi, spiega di voler “ringraziare l’Amministrazione Provinciale di Trento ed il Comitato locale che organizzerà la gara in collaborazione con la Federazione e con la modalità nuova, caratterizzata dalla volontà di affidarsi a quel lavoro di squadra che sta dando dei risultati sempre più esaltanti”. L’Italia, chiarisce Giubilei, “è sempre più protagonista sullo scenario internazionale anche in veste di organizzatrice di grandi eventi, visto che insieme a quella spagnola la nostra Federazione rende possibile lo svolgimento di quasi l’80% di tutti quelli mondiali ed europei che hanno luogo nel nostro Continente”.

Il tutto “a dimostrazione della nostra capacità di lavoro, del poter contare su partner locali molto affidabili e con cui condividiamo una visione di prospettiva molto importante e di avere a disposizione luoghi decisamente votati alla nostra disciplina, sapendoli valorizzare al meglio”. I Campionati Europei di Cross Triathlon e Cross Duathlon, infatti, si vanno ad aggiungere agli altri eventi di interesse mondiale ed europeo per i quali gli organismi internazionali hanno già incaricato la FITri di curare l’organizzazione. Sarà il Veneto a fare da apripista, con l’Europe Triathlon Duathlon Championships Venice-Caorle (Campionato Europeo Duathlon Sprint/Standard per Age Group e su distanza Sprint per Elite/Junior e Paraduathlon) in programma dal 17 al 19 marzo. Ed ancora Veneto al centro dell’attenzione, dal 12 al 14 maggio, con l’Europe Triathlon Cup Caorle e l’Europe Triathlon Junior Cup Caorle (Coppa Europa Elite, Junior e Mixed Relay Junior). Il 27 maggio Cagliari ospiterà per la seconda volta consecutiva – dopo i lusinghieri riscontri ottenuti con l’edizione 2022 – le World Triathlon Championship Series.

La data è stata scelta per rispondere alle esigenze di World Triathlon, visto che tutte le WTCS del 2023 si dovranno svolgere prima del Test Event, in programma a Parigi dal 17 al 20 agosto, per i Giochi Olimpici 2024. Sardegna nuovamente protagonista, poi, il 7 e 8 ottobre, quando Arzachena ospiterà la World Triathlon Cup, che normalmente si svolgeva in primavera. Da segnalare, poi, anche la seconda edizione consecutiva del Campionato Mondiale XTerra di Molveno, in programma il 23 e 24 settembre.

