Europei di nuoto: Verani e Pozzobon oro nella 25 km, Furlan argento

Roma, 14 giu. (askanews) – Doppietta d’oro e un argento per l’Italia dell’open water nell’euro 25 chilometri di Belgrado. Il campione del mondo di Budapest e vice campione europeo a Roma 2022 Dario Verani si incorona campione d’Europa. Vince la sua 25 chilometri in 5 ore 08’50″9 e Matteo Furlan è secondo e da applausi con 5.7 secondi di distacco in 5 ore 08’56″6. Terzo il francese Axel Reymond (5 ore 09’00″5). Barbara Pozzobon, che era stata argento a Roma 2022, vince e diventa la nuova regina della 25 con 5 ore 25’37″7 e un distacco monstre sulle avversarie. Il medagliere dell’Italia agli Europei 2024 sale a quota 8 (3 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Foto di Andrea Masini / DBM / Deepbluemedia.eu)