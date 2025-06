Europei di scherma: Italia oro fioretto donne, Sciabola d’argento

Roma, 17 giu. (askanews) – Il trionfo del Dream Team del fioretto femminile, l’argento che splende con la squadra di sciabola maschile. Due medaglie e tante emozioni per la scherma italiana nella quarta giornata dei Campionati Europei Genova 2025. Le fiorettiste, Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Alice Volpi battono in finale la Francia e regalano all’Italia la seconda medaglia d’oro della kermesse continentale in casa, in una giornata bellissima anche per il secondo posto degli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, che cedono solo nell’ultimo atto all’Ungheria. La delegazione azzurra vola così a quota nove medaglie, quando mancano ancora due giorni al termine dell’Europeo in Liguria.