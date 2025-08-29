Europei femminili, Uefa: Italia ritira candidatura per edizione 2029

Roma, 29 ago. (askanews) – La Federcalcio ha ritirato la candidatura dell’Italia per l’organizzazione dei prossimi Europei femminili di calcio, in programma nell’estate del 2029. Lo ha annunciato in un comunicato ufficiale la Uefa.

L’organo che gestisce il calcio europeo ha confermato di aver ricevuto – alla scadenza fissata del 28 agosto alle 18 – i dossier di candidatura di Danimarca e Svezia (candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo. E ha aggiunto di aver inoltre ricevuto da via Allegri la conferma del ritiro della propria candidatura.

La scelta del Paese ospitante – o dei Paesi ospitanti – Uefa Women’s EURO 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa a Nyon. L’ultima edizione dell’Europeo, organizzata dalla Svizzera, si è svolta lo scorso luglio e l’Italia ha concluso il suo cammino in semifinale, eliminata ai supplementari dall’Inghilterra.