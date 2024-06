Europei, Slovacchia-Romania 1-1: passano entrambe

Roma, 26 giu. (askanews) – Finisce in parità la sfida agli di Francoforte tra Slovacchia e Romania (1-1). Un punto a testa che arriva grazie alle reti di Duda e Marin, entrambe nel primo tempo, e che regalano il passaggio del turno agli Europei 2024 ad entrambe le squadre. Va agli ottavi come prima la Romania, come una delle migliori terze la nazionale allenata da Calzona. Secondo il Belgio che incontrerà dunque la Francia, eliminata l’Ucraina.