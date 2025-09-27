Ex Ilva, ricevute 10 offerte: solo due per l’intero perimetro

Milano, 27 set. (askanews) – Sono pervenute dieci offerte per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva, ma solo due sono per tutti i complessi aziendali: ossia il fondo americano Bedrock Industries e la cordata Flacks Group + Steel Business Europe. Lo comunicano i commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi.

Sono 8 le offerte interessate a singoli asset: Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole. A queste si aggiunge un’ulteriore offerta, presentata da un soggetto politico, che non corrisponde ai criteri della gara.

Sebbene il termine stabilito non sia da considerarsi perentorio, sottolineano i commissari, “eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso”. Il termine è scaduto a mezzanotte.

I commissari “si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all’entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti”.