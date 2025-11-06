Exclusive Padel Cup, dopo Milano circuito Msp fa tappa a Roma

Roma, 6 nov. (askanews) – Dopo il grande successo di Palermo, tra sabato 8 e domenica 9 novembre la Exclusive Padel Cup fa tappa a Roma. Sarà il Ponte Milvio Tennis Club – si legge in una nota – a ospitare la quinta edizione del circuito organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sold out nelle iscrizioni anche per la tappa di Roma, dopo il tutto esaurito di Palermo, con il circuito che proseguirà poi all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso (22-23 novembre) e al Padel Palace di Milano (13-14 dicembre). Il circuito amatoriale è riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie: maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di Msp.

In campo a Roma anche tre ex calciatori: Dario Marcolin, oggi tra i talent più apprezzati di Dazn, Stefano Fiore e Nando Orsi, tra l’altro papà di Carolina, numero 1 d’Italia e numero 29 del mondo nel ranking Fip, la Federazione Internazionale Padel. Con loro, giocherà anche l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione.

“I numeri delle prime due tappe della Exclusive Padel Cup confermano il grande successo delle precedenti edizioni – ha sottolineato Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di Msp Italia – Siamo felici di accogliere Palermo e Treviso tra le città che ospiteranno la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare”.