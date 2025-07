F1, terremoto in casa Red Bull: Horner licenziato, Mekies nuovo Ceo

ROMA (ITALPRESS) – Christian Horner lascia la Red Bull dopo 20 anni di carriera nel team di Formula 1. Il team principal, licenziato dalla scuderia, era alla guida della Red Bull dal 2005 e l’ha condotta alla vittoria di sei campionati costruttori e otto titoli piloti. Laurent Mekies è stato nominato Ceo della Red Bull Racing e ha lasciato così il posto al team Racing Bulls, a sua volta sostituito da Alan Permane.

“Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo straordinario lavoro negli ultimi 20 anni”, ha spiegato in una nota Oliver Mintzlaff, Ceo Corporate Projects and Investments di Red Bull. “Con il suo impegno instancabile, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo, ha avuto un ruolo determinante nel rendere la Red Bull Racing uno dei team di maggior successo della Formula 1″, ha aggiunto.

Nell’ambito del rimpasto manageriale, l’attuale racing director della Racing Bulls, Alan Permane, sarà promosso a team principal, a seguito della promozione di Mekies in Red Bull. “Contribuire alla nascita di Racing Bulls insieme al nostro talentuoso team è stata un’avventura straordinaria. Lo spirito è incredibile e credo fermamente che questo sia solo l’inizio. Alan è l’uomo perfetto per prendere il comando e continuare il nostro percorso. Conosce il team come le sue tasche ed è sempre stato un pilastro importante dei nostri primi successi”, le parole di Mekies.

-Foto IPA Agency-

