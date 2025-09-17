X
F1, Vasseur "A Baku gare imprevedibili, vogliamo un risultato importante"

17 Settembre 2025

F1, Vasseur “A Baku gare imprevedibili, vogliamo un risultato importante”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con il tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico. Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità, e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione”. Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, in vista del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaigian.

“La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione del weekend e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza – ha sottolineato Vasseur – Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti”.

