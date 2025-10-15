F1 verso il GP degli Stati Uniti, Vasseur “Squadra unita e determinata a cambiare rotta”

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta”. È il messaggio che il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, lancia in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, 19esima tappa del Mondiale di Formula 1, in programma sul Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas. Sarà il quarto weekend Sprint dell’anno, e metterà quindi in palio 58 punti in totale.

“Dopo due circuiti cittadini, con il COTA torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante – sottolinea Vasseur – È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: la richiede al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura. Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato Sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive”.

