Falsa partenza Brasile in Coppa America, James illumina la Colombia

ROMA (ITALPRESS) – Falsa partenza per il Brasile in Copa America. L’atteso debutto dei verdeoro al SoFi Stadium di Inglewood si conclude con uno 0-0 contro il Costa Rica. Gara a senso unico ma la Selecao non riesce a sfondare il muro dei Ticos, se non con Marquinhos nel primo tempo ma in fuorigioco sulla punizione calciata da Raphinha. Possesso palla spesso sterile quello degli uomini di Dorival Junior, imbrigliati da un avversario che in generale non ha corso grandi pericoli, fatta eccezione per una conclusione da fuori di Paquetà che si è stampata sul palo nella ripresa. Il Brasile tornerà in campo il 29 giugno contro il Paraguay, che nell’altra gara del girone D è stato sconfitto 2-1 dalla Colombia. Cafeteros trascinati da James Rodriguez: l’ex Real prima mette sulla testa di Munoz sul secondo palo la palla dell’1-0 al 32′, poi si ripete dieci minuti dopo dalla sinistra con una punizione che trova l’incornata vincente di Lerma. Il Paraguay prova a rientrare in partita al 69′, accorciando con Enciso, ma alla fine i tre punti se li mette in tasca la Colombia.

