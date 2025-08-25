False polizze fideiussorie a garanzia di appalti pubblici, 4 misure cautelari

ROMA (ITALPRESS) – False polizze fideiussorie a garanzia di appalti pubblici. A scoprirle sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i colleghi di Napoli e Caserta, che hanno sequestrato 2,8 milioni di euro ed eseguito 4 misure cautelari. Uno degli indagati è finito in carcere, un altro agli arresti domiciliari e nei confronti di altri due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale Ordinario di Roma.

L’indagine ha preso il via da una denuncia presentata da funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e condotta dalle Fiamme gialle del 3^ Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, che hanno individuato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica. Il sodalizio criminale, attraverso una società di mutuo soccorso e 15 società satelliti, emetteva falsa documentazione, consistente in fidejussioni e contratti assicurativi, nei confronti di vari enti locali e società a capitale pubblico, quale garanzia per procedure relative ad appalti pubblici. I militari hanno accertato che il modus operandi descritto sarebbe stato utilizzato per compiere oltre 50 episodi di truffa a danno di enti pubblici, realizzando e collocando polizze fideiussorie false per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. Gli illeciti guadagni realizzati dal sodalizio criminale, composto in totale da 10 soggetti, sono stati quantificati in oltre 2,8 milioni di euro, somma già sottoposta a un provvedimento di sequestro, eseguito nelle scorse settimane.

