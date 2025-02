Fattore J fa tappa a Latina

Latina, 28 feb. (askanews) – Il valore dell’innovazione nella produzione farmaceutica e il ruolo dei giovani nella medicina del futuro. Intorno a questi temi si è svolto l’evento presso lo stabilimento Johnsons & Johnson Innovative Medicine di Latina, insieme a oltre 60 ragazzi dell’I.I.S. Galilei-Sani e dell’I.I.S. San Benedetto di Latina, che hanno scoperto il processo di produzione dei farmaci insieme agli esperti dell’azienda. Abbiamo parlato con Jorge Lopez, General Manager dello stabilimento Johnson & Johnson di Latina: “Sono molto entusiasta di ospitare questo evento oggi perché in realtà ha molteplici scopi. È un modo per mostrare ai giovani cosa sia veramente l’innovazione farmaceutica e come noi da Latina possiamo avere un impatto su milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo guidando un’innovazione significativa e solo in questo stabilimento produciamo oltre 4 miliardi di compresse. L’aspetto più importante è mostrare alle nuove generazioni la strada da seguire affinché possano diventare ingegneri, medici e professionisti del futuro contribuendo a un vero cambiamento nel mondo, proprio come fa Johnson & Johnson. È una questione di leadership nell’evoluzione della medicina, è quindi un vero piacere per noi ospitare questo evento e dare il benvenuto alle future generazioni”. L’iniziativa è parte della V edizione di Fattore J, il progetto promosso da Johnson & Johnson e da Fondazione Mondo Digitale ETS per avvicinare i giovani al futuro della salute e si inserisce in una serie di iniziative promosse dall’azienda nel mese del Word Cancer Day per mettere in luce il ruolo cruciale dell’innovazione nella cura e prevenzione delle malattie oncologiche. È poi intervenuta Mirta Michilli, Direttrice Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS: “Oggi qui a Latina gli studenti delle due scuole che sono presenti, dei due istituti di istruzione superiore, fanno per la prima volta, magari fanno un apprendimento immersivo, incontrano professionisti della grande azienda e possono anche iniziare a riflettere sulle sfide dei sistemi innovativi territoriali, su come per esempio una grande azienda come Johnson & Johnson Innovative Medicine può creare, può simulare anche la possibilità di lavori altamente qualificati e anche la possibilità per ragazzi che sono magari di Latina di rimanere in un’azienda di assoluta eccellenza nel proprio territorio”.Presente all’incontro anche il Sindaco di Latina, Matilde Celentano che ha lasciato un messaggio agli studenti all’inizio della giornataInfine ha parlato Matilde Celentano, Sindaco di Latina: “E’ una giornata importante soprattutto dal punto di vista formativo e per questo ringrazio la Johnson & Johnson per dare questa possibilità agli studenti del territorio di formazione. Io come sindaco, come rappresentante legale dell’amministrazione ho il dovere anch’io di occuparmi del futuro dei giovani, di mettere in terra tutte le possibilità che hanno i giovani affinché possono trovare lavoro e inserirsi nel territorio”.Una giornata che ha visto riunite istituzioni, terzo settore e industria per un confronto su come rendere i giovani protagonisti attivi del cambiamento.