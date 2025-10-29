X
Fed taglia ancora i tassi al 3,75%-4% e ferma dimissioni titoli

Roma, 29 ott. (askanews) – Nuovo taglio dei tassi di interesse da 0,25 punti base da parte della Federal Reserve, che al tempo stesso ha annunciato che interromperà la sua manovra di dismissione di titoli a partire dal 1 dicembre. Con un voto ad ampia maggioranza, il direttorio della Banca centrale Usa (Fomc) ha deciso di ridurre i tassi di riferimento sui fed funds a una forchetta del 3,75%-4%.

Secondo la Fed, la crescita negli Stati Uniti procede a un ritmo moderato, il mercato del lavoro ha mostrato un rallentamento e il tasso di disoccupazione è leggermente risalito. In questo quadro l’inflazione è a sua volta leggermente aumentata e resta in qualche misura elevata, secondo l’istituzione monetaria.

La fed ha un doppio mandato: controllare l’inflazione ma anche cercare di massimizzare i livelli di occupazione. (fonte immagine: Federal Reserve).

