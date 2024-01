Fedez si scaglia contro un hater, ma mostra la foto sbagliata e rischia la querela

Roma, 15 gen. (askanews) – Un hater lo attacca, lui mostra la foto. Peccato che sbagli persona e che l’uomo nella foto sia ora pronto a sporgere querela. Brutta avventura per Fedez che scivola durante il suo podcast “Mucchio selvaggio” e rischia di ritrovarsi ora in tribunale per aver messo alla gogna la persona sbagliata. Tutto è avvenuto durante la puntata del suo podcast in cui sono stati ospiti David Parenzo e ‘il Gabbrone’. Dopo aver rivangato tutta la faccenda legata all’hater che aveva preso di mira le foto del figlio in campo tra i calciatori, allo stadio San Siro, Fedez è passato ad un altro hater, un certo “Davidone” che avrebbe già “goduto”, come spiega Fedez riferendosi ai post, per la morte del suo cane, e ironizzato sul suo problema di salute al pancreas. E “Davidone” esce allo scoperto: “Eccomi, ci metto la faccia così posso finalmente dire assumendomi tutta la responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez”, il rapper mostra la foto pubblicata, invitandolo a fornire nome e cognome. Il problema è che la foto mostrata non è quella di “Davidone” ma di un altro utente, un tifoso dell’Inter noto su “Twitter calcio” e identificato dal nickname Wazza. Dal quale arriva immediata la risposta a Fedez.

“Mi sa che abbiamo un problema…”, dice Wazza, che avrebbe già provveduto a querelare “Davidone” per aver utilizzato la sua foto, ma che se la prende soprattutto con Fedez: “Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c…o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio (…) Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna…”. Poi in un video annuncia così la possibile querela: “Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa” e conclude: “Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male. Come si risolve questa cosa qua?”.