Femminicidi, Schlein: repressione non basta senza educazione

Roma, 31 mag. (askanews) – Contro i femminicidi “la repressione non basta se manca completamente la prevenzione”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Agorà su Raitre.

“E la prevenzione – ha spiegato – si basa su due elementi imprescindibili. Il primo: finanziare la formazione delle forze dell’ordine, delle autorità giudiziarie, di tutte le pubbliche amministrazioni affinché non non accada più che una donna che si reca a denunciare non venga presa sul serio oppure non vengano prese misure adeguate per la sua tutela. Seconda questione, l’educazione: questa è una grande battaglia culturale che deve partire dalle scuole. Guardi, siamo tutti rimasti colpiti dalla femminicidio di Martina Carbonaro di 14 anni, uccisa dal suo ex; la nostra vicinanza piena va alla sua famiglia e alle persone che le volevano bene. Ma questa cultura del possesso, che è una cultura sbagliata e criminale, è un’idea di violenta di possesso sul corpo della donna sta attecchendo anche tra i più giovani. Per questo – ha concluso Schlein – ci rivolgiamo anche al Governo: bisogna intervenire prima che si radichi questo pregiudizio sessista di avere un diritto al possesso del corpo della donna, un diritto che non esiste”.