Fermata in auto con 23kg di cocaina dopo un inseguimento, arrestata una donna in provincia di Salerno

| 6 Novembre 2025 12:18 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

SALERNO (ITALPRESS) – Una 40enne polacca già nota alle forze dell’ordine è stata arrestata dopo un inseguimento dei carabinieri a Tufino (Sa). A bordo della sua auto nascondeva 23 kg di cocaina. La donna dguida lungo la strada provinciale per Nola e dietro di lei nel traffico congestionato dell’ora di punta c’è una pattuglia della sezione radiomobile di Nola.

La donna si agita e pigia il piede sull’acceleratore. I militari notano il cambio repentino di marcia, avviano lampeggianti e sirena e la fermano. La 40enne è pallida e suda, anche se il clima tende al fresco serale. Incuriositi dal suo atteggiamento, i carabinieri perquisiscono l’auto e nel portabagagli trovano 20 panetti sottovuoto di cocaina finissima. 23 chili e 200 grammi di polvere ancora da tagliare e destinata verosimilmente ad inondare la provincia. Finita in manette, la 40enne è ora nel carcere di Salerno in attesa di giudizio.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-
(ITALPRESS).

