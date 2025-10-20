Festa Roma, presentato “Die My Love” con Jennifer Lawrence

Roma, 20 ott. (askanews) – Presentato oggi alla 20esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best Of, “Die My Love”, il nuovo film diretto da Lynne Ramsay (You Were Never Really Here, Morvern Callar, …e ora parliamo di Kevin) e scritto da Enda Walsh, Lynne Ramsay e Alice Birch. Il film uscirà poi nelle sale il 27 novembre distribuito da Mubi. Dalla rinomata regista Lynne Ramsay, “Die My Love” è il ritratto viscerale e senza compromessi di una donna travolta dall’amore e dalla follia. Il film è sostenuto dalla straordinaria e potente interpretazione di Jennifer Lawrence, affiancata da Robert Pattinson.

La storia segue Grace (Lawrence) e il suo compagno Jackson (Pattinson), che si sono da poco trasferiti in una vecchia casa immersa nella campagna. Decisa a scrivere il Grande Romanzo Americano, Grace si ambienta nella nuova vita e dopo poco tempo la coppia accoglie la nascita di un bambino. Tuttavia, Jackson è spesso – e sospettosamente – assente, e con le pressioni della vita domestica che iniziano a pesarle, Grace comincia lentamente a perdere il controllo.

Tratto dal celebre romanzo di Ariana Harwicz e con un cast che comprende anche Sissy Spacek, LaKeith Stanfield e Nick Nolte, “Die My Love” segna il tanto atteso ritorno di Ramsay con una nuova e coraggiosa visione cinematografica che esplora la complessità dell’amore e il modo in cui esso può mutare e trasformarsi nel tempo.

“Al centro di questo racconto c’è la complessità dell’amore, con la sua capacità di trasformarsi e cambiare nel tempo. Ho voluto raccontarlo in modo autentico, vicino alle persone, con spontaneità e anche con leggerezza, soffermandomi su quei momenti che possono sembrare minimi ma che in realtà custodiscono un significato profondo. Questo film parla a chiunque abbia vissuto una relazione: nella vulnerabilità si intrecciano inevitabilmente la sofferenza e la bellezza” ha detto la regista.