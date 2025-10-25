Festa Roma, vince “La mia famiglia a Taipei”, premi a Trinca e Boon

Roma, 25 ott. (askanews) – “Left-Handed Girl (“La mia famiglia a Taipei”) di Shih-Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria presieduta da Paola Cortellesi che ha consegnato i riconoscimenti nel corso della cerimonia di chiusura presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, condotta da Ema Stokholma.

Il Gran Premio della Giuria è andato a “Nino” di Pauline Loquès, il premio per la Miglior regia a Wang Tong per “Chang ye jiang jin” (Wild Nights, Tamed Beasts). Per la Miglior sceneggiatura ha vinto Alireza Khatami per “The Things You Kill”.

Miglior attrice – Premio “Monica Vitti” a Jasmine Trinca per “Gli occhi degli altri”; Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman” ad Anson Boon per “Good Boy”. Il Premio speciale della Giuria è andato al cast del film “40 Secondi”

La giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore britannico Christopher Andrews e l’attrice italiana Barbara Ronchi ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film “Tienimi presente” di Alberto Palmiero (sezione Freestyle).

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per “California Schemi'” di James McAvoy.

Per la prima volta quest’anno, è stato conferito un premio alle opere che esplorano il cinema del reale. La giuria presieduta dal regista, direttore della fotografia, montatore e produttore rumeno Alexander Nanau ha assegnato – fra una selezione di titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema e Proiezioni Speciali – il Premio Miglior Documentario a

“Cuba and Alaska di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali).

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario “Le Chant des forets” di Vincent Munier. Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna a “Roberto Rossellini – più di una vita” di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti.

La Festa è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films).

Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema e della Fondazione Cinema per Roma, chiudendo la cerimonia ha annunciato le date della prossima edizione, che si terrà dal 14 al 25 ottobre.