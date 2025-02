Fiat è automotive partner della Final Eight 2025 di Coppa Italia di basket

TORINO (ITALPRESS) – Dal 12 al 16 febbraio, Fiat sarà automotive partner della Frecciarossa Final Eight 2025 presented by Unipol, competizione nazionale di basket per l’assegnazione della Coppa Italia. Per la terza volta consecutiva, le squadre qualificate si sfideranno presso l’Inalpi Arena di Torino, città natale del marchio, che attraverso questa partnership rafforzerà ulteriormente il proprio legame con il capoluogo piemontese. Quest’ultimo, insieme alla Regione Piemonte e alla Camera di commercio di Torino, supporterà LBA nell’organizzazione della Frecciarossa Final Eight 2025 presented by Unipol, un vero e proprio happening del basket italiano maschile e femminile, arricchito da una serie di iniziative collaterali e attività di intrattenimento per tutta la sua durata.

La storica competizione nazionale sarà anche l’occasione per FIAT per esporre il primo modello della nuova famiglia globale: la Grande Panda, in mostra nel foyer del palazzetto e a bordo campo. Il marchio ha recentemente aperto gli ordini della versione ibrida ed elettrica del nuovo modello, progettata a Torino presso il Centro Stile Fiat. Grande Panda trae ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80 e si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina, guidando il marchio verso il futuro. Fiat conferma, ancora una volta, il proprio impegno a fianco dello sport e dei giovani atleti italiani, mettendo a disposizione dell’evento una flotta di Fiat 600, elettriche e ibride, ormai simbolo della mobilità urbana sostenibile, nella sua iconicità e nel suo stile tutto italiano dall’ispirazione Dolce Vita.

