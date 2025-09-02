Fiat e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano

TORINO (ITALPRESS) – FIAT e Fiat Professional ad agosto si riconfermano leader in Italia sia nel mercato delle vetture sia nel mercato dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, hanno fatto registrare 8.429 immatricolazioni pari ad una quota complessiva del 11,2% in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto ad agosto dello scorso anno. Nel solo mercato delle vetture Fiat guida il mercato per il nono mese consecutivo con il 9,3% di quota pari a 6.253 immatricolazioni. FIAT ha mantenuto un altro punto fermo come il primato della vettura più venduta in Italia, la Pandina Hybrid, con 4.117 immatricolazioni pari ad oltre il 57% del segmento A delle citycar. Prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, l’iconica city-car assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, e accessibile.

Fiat si conferma anche ad agosto, leader della micromobilità con la crescita costante di Topolino che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli elettrici con oltre il 33% di quota di mercato. Nel mercato dei veicoli commerciali, FIAT Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance in Italia a luglio con 2.172 immatricolazioni pari a una quota del 27% di quota di mercato, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Doblò Van, disponibile con motorizzazioni termiche e 100% elettriche, è il veicolo commerciale più venduto in Italia con 912 immatricolazioni pari al 44,3% di quota nel suo segmento. Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo guida la classifica nel segmento dei large van con 853 immatricolazioni ed il 29,3% di quota, mentre Scudo arriva al 19,4% di quota posizionandosi al 2° posto nel suo segmento.

