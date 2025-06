Fiat Grande Panda premiata come “Best Small Car” agli Autocar Awards

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Grande Panda è stata nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025. Il riconoscimento, ricevuto dalla più antica e autorevole rivista automobilistica britannica, è importante per il nuovo modello FIAT, che ne sottolinea l’esclusivo design, pratico ed accessibile.

Costruita sulla piattaforma Stellantis Smart-Car, un’architettura molto flessibile che supporta sia propulsori ibridi che elettrici, la Grande Panda incarna lo spirito pionieristico e pratico dell’originale e amatissima Fiat Panda degli anni ’80. Con dimensioni compatte e una forte personalità, la nuova Grande Panda offre un’avvincente combinazione di design italiano accattivante, ingegneria all’avanguardia e mobilità sostenibile.

“La Grande Panda è ciò che accade quando una casa automobilistica presta attenzione e rispetta non solo la propria tradizione, ma anche un approccio innovativo, per conferire al suo nuovo modello un autentico appeal sia tra gli acquirenti abituali sia tra coloro che si affidano a Fiat per la prima volta. ‘Dalla scritta ‘Pandà impressa sulla carrozzeria alla cornice del sistema di infotainment che ricorda la vecchia pista di prova FIAT sul tetto dello stabilimento del Lingotto, l’auto rappresenta un approccio creativo e piacevolmente allegro al design” ha dichiarato Mark Tisshaw, direttore di Autocar.

La Grande Panda è disponibile con un propulsore completamente elettrico che combina una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), per un’autonomia WLTP di 320 km. In alternativa, la versione ibrida è dotata di un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un sofisticato cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti. Rimanendo fedele alla praticità e alla funzionalità della Fiat Panda originale, la Grande Panda è ricca di idee ingegnose, tra cui un cavo di ricarica a spirale integrato brevettato, esclusivo del modello elettrico.

Inoltre, il supporto per la ricarica a corrente alternata (AC) fino a 7 kW è alloggiato sotto il cofano, liberando spazio nel bagagliaio e rendendolo più facile da maneggiare e pulire durante l’uso quotidiano. La Grande Panda offre ai clienti una soluzione di mobilità attenta all’ambiente grazie all’utilizzo di materiali sostenibili nella sua produzione. Infatti, ogni Grande Panda contiene materiali riciclati provenienti da 140 cartoni per bevande, utilizzati negli interni del veicolo, e la versione Grande Panda La Prima include il rivestimento della plancia in “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto dedicato contenente vere fibre di bambù. La Fiat Grande Panda completamente elettrica è disponibile negli allestimenti (RED) e La Prima, mentre la Grande Panda Hybrid è offerta nelle versioni Pop, Icon o La Prima.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).