Fiat marchio leader di Stellantis in Brasile, Italia e Turchia

TORINO (ITALPRESS) – Tra i protagonisti dei numri di Stellantis per il 2022, il marchio Fiat è riuscito ad affermare la propria leadership globale con risultati significativi. “Fiat ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale ai risultati del Gruppo. In termini di volumi, è il marchio leader di Stellantis con oltre 1,2 milioni di unità immatricolate nel 2022, tra veicoli Fiat, Abarth e Fiat Professional. Siamo leader assoluti di mercato in Brasile, Italia e Turchia, e stiamo accelerando verso un futuro sostenibile con la Nuova 500 elettrica che ha registrato quasi 120mila unità dal suo lancio a fine 2022. E grazie alle sinergie insite nel Gruppo Stellantis, nel 2023 Fiat continuerà a offrire soluzioni socialmente rilevanti, presentando quattro nuovi prodotti” ha dichiarato Olivier Francois, Ceo Fiat e Cmo Global di Stellantis.

In Europa Fiat è sempre stata leader nel mercato delle city car. In particolare, in un contesto di crescente attenzione alle tematiche ambientali, lo scorso anno la Nuova 500 – icona elettrica di Fiat – ha immatricolato oltre 66.000 veicoli su 120.000 unità a livello globale dal suo lancio. Questo incredibile successo la rende l’auto elettrica più venduta nel mercato italiano, seconda in Spagna e terza in Germania. Inoltre, è il terzo Bev più venduto nei 10 principali mercati europei ed è il veicolo elettrico più venduto del Gruppo Stellantis. Nel segmento delle city car, da segnalare anche le performance di Fiat 500 e Fiat Panda, le due icone, rispettivamente prima e seconda del segmento, che insieme hanno raggiunto nell’anno una quota di mercato del 43,8%, riaffermando la leadership europea di FIAT. Il marchio, infine, è stato il numero 1 in Italia con una quota di mercato del 15,1%.

Fiat è di gran lunga il marchio più venduto in Sud America, con una quota di mercato del 13,6% e leader assoluto in Brasile, mercato più importante per il marchio. Nel 2022 ha registrato più di 430.000 unità pari ad una quota del 21,9%, la sua migliore performance annuale, nonchè la migliore di qualsiasi marchio nell’ultimo decennio. Risultati straordinari raggiunti grazie ad alcuni modelli che hanno conquistato i brasiliani nei diversi segmenti: 24,7% di quota tra le utilitarie, quasi il 50% tra i pick-up e 37,1% nella categoria dei furgoni. E per il secondo anno consecutivo Fiat Strada è il veicolo più venduto così come Fiat Toro è il pick-up C più acquistato nel Paese. Bene la berlina Cronos, che ha venduto il 49% in più rispetto al 2021, così come il Suv compatto Pulse, che ha superato i 50mila veicoli venduti nell’anno. Notevole la performance nella Regione MEA, soprattutto nel mercato turco dove Fiat, per il quarto anno consecutivo, è stato il marchio più venduto con il 18,7% di quota di mercato. Protagonista assoluta è stata sicuramente la Fiat Tipo, che si è assicurata i titoli di vettura più venduta nel Paese e di regina del suo segmento, con oltre il 50% di preferenze da parte dei clienti.

