Fiorentina-Torino 1-1: i granata pareggiano in 10

Roma, 19 gen. (askanews) – Prosegue la crisi della Fiorentina che esce tra i fischi del Franchi dopo essersi fatta riprendere dal Torino in 10 per oltre un’ora. Ingenuo Dembelé, doppio giallo al 33′ al suo esordio da titolare, poco dopo la sblocca Kean di testa, dopo una respinta di Milinkovic-Savic su gran girata di Colpani. Il Torino non molla e nella ripresa trova il pari (il quarto consecutivo) con Gineitis, che approfitta di un erroraccio della difesa viola.