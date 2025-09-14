X
Fisco, Schlein: governo ha preso 22 mld al ceto medio, li restituisca

15 Settembre 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Reggio Emilia, 14 set. (askanews) – In economia “questo governo dimostra di non avere una visione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa dell’Unità. “La pressione fiscale è al livello più alto dal 2020, il governo ha incassato dal ceto medio 22 miliardi di tasse in più, è il drenaggio fiscale. Questo aumento ha più che mangiato quello che il governo aveva messo per ridurre le tasse. Hanno preso 22 miliardi e ne avevano dati 17. Meloni dovrebbe cominciare da qui, restituire a lavoratori e pensionati queste risorse. Sterilizzare il drenaggio fiscale. Altrimenti prendi con una mano ciò che hai dato con l’altra”.

