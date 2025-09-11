Flotilla, a Siracusa partenza degli italiani: “Siamo la meglio umanità”

Roma, 11 set. (askanews) – La Global Sumud Flotilla sta per salpare. Dopo il primo gruppo di barche in procinto di partire dal porto di Sidi Bou Said, a 20 chilometri da Tunisi, il Global Movement to Gaza si prepara alla partenza imminente della flotta italiana da Siracusa.

“A bordo di queste barche – dicono i responsabili in procinto di partire – ci sono persone rappresentanti della politica, rappresentanti di Ong, ci sono medici, infermieri, giornalisti, giovani volontari attivisti. Ci sono madri, padri, fratelli. Lo spettro di queste persone è la meglio umanità”.

“Partiamo sapendo che potremmo essere attaccati da droni – aggiungono i partecipanti alla ‘missione’ – o che potremmo essere intercettati sui mari internazionali dalla marina israeliana. Su quelle barche saremo alcune centinaia ma su quelle barche dovremmo essere milioni, ci siete tutti voi. Gaza sta morendo ogni giorno: hanno ammazzato giornalisti, bambini”.