Flotilla, Bonelli: nostro cuore con i bambini che aspettavano le navi

Roma, 3 ott. (askanews) – “È una bella notizia ma il nostro cuore resta lì dove quei bambini aspettavano davanti alla spiaggia l’arrivo di queste barche e questo ci deve far porre un interrogativo; noi non possiamo abbandonare quelle persone che hanno visto in quella Flotilla un barlume di speranza”.Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavocedi Europa Verde, in piazza a Roma per lo sciopero per Gaza e la Flotilla, commentando la notizia che i parlamentari fermati da Israele a bordo stanno rientrando in Italia.

