Flotilla, Scotto: in Israele deriva cilena, alcune scene come a Bolzaneto

| 4 Ottobre 2025 18:02 | 0 commenti

Roma, 4 ott. (askanews) – “La polizia israeliana è Ben Gvir e la deriva di quel paese è cilena. Alcune scene che abbiamo visto ricordano un tempo diverso che alcuni di noi un po’ più vecchi hanno vissuto nel 2001, ricordano Bolzaneto”. Lo ha detto il deputato Pd Arturo Scotto che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla.

“Questo è il filo che lega una certa ideologia della destra mondiale di cui la nostra premier Meloni e molti esponenti di questo governo sono parte. Sono stati anche avanposto. Abbiamo la ragionevole certezza, non perché soffriamo di complottismo ma stiamo alle dichiarazioni ufficiali, della vicinanza e del collateralismo del governo italiano con l’ideologia della destra israeliana che ha preso il potere e cambiato profondamente la natura dello stato di Israele”, ha aggiunto.

