Flotilla, Scuderi (Avs): siamo partiti per Gaza, stop ad assedio e genocidio

| 13 Settembre 2025 16:40 | 0 commenti

Askanews
Roma, 13 set. (askanews) – “Partiamo senza perdere di vista l’obiettivo ultimo di questa missione, cioè portare aiuti umanitari a Gaza, rompere l’assedio e fermare il genocidio e la carestia in atto. Quella della Global Sumud Flotilla è una grande azione collettiva, con un solo filo conduttore: il senso di umanità. È un’iniziativa concreta e dal basso, che la società civile ha preso per sopperire all’inazione dei governi”. Lo afferma l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, partendo dalla Sicilia con la Global Sumud Flotilla alla volta di Gaza.

“Nel frattempo – ha detto ancora Scuderi – dalla terraferma e dalle piazze l’onda del supporto continua a crescere ed è ormai inarrestabile. Ringraziamo dal profondo tutte queste persone, questa ‘flotilla di terra’ per il sostegno, la partecipazione e il calore, tutti fattori fondamentali per noi a bordo. Andiamo avanti, insieme stiamo riuscendo davvero a smuovere le coscienze”, conclude.

