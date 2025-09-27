Flotilla, Tajani: si fermino, pericoloso rompere blocco navale Israele

Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Gli italiani hanno deciso di non scendere dalla Flotilla? “Libera scelta loro. Noi diciamo che è pericoloso andare verso il blocco navale israeliano e tentare di romperlo. Visto che è pericoloso, noi dobbiamo dirlo ai nostri concittadini, fermo restando che la nostra Unità di crisi li segue, li segue l’ambasciata, il consolato. A noi preoccupa l’incolumità fisica e la sicurezza dei nostri concittadini. Lo diciamo, lo ripetiamo, seguiamo le parole del presidente Mattarella”. Con queste parole il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, è tornato a parlare della Global Sumud Flotilla nel corso della festa del partito a Telese Terme (Fi).

“Non possiamo – ha proseguito – mettere a rischio i nostri marinai in una situazione così delicata. Quindi ci auguriamo che la Flotilla recepisca le parole del presidente Mattarella e non prosegua verso le coste di Gaza perché sarebbe veramente rischioso. Lo abbiamo detto, lo continuiamo a ripetere. Noi più che sollecitare la nostra ambasciata, sollecitare il governo di Israele, non possiamo fare. Il rischio c’è, e non è secondario”.

Tajani ha ribadito che “le nostre navi non scorteranno la Flotilla. Sono lì soltanto per assistenza di tipo umanitario e sanitario. Certamente non andranno ad un scontro a fuoco con Israele, non possiamo assolutamente mettere a repentaglio la vita dei nostri marinai, che vale quanto quella degli altri italiani a bordo. Quindi dobbiamo sempre essere forti nel senso di responsabilità, tutti quanti. Peggiorare una situazione è pericoloso, l’abbiamo detto. Il presidente Mattarella ha usato parole molto sagge e molto giuste. Se l’obiettivo è quello di aiutare il popolo palestinese, il popolo palestinese verrà aiutato facendogli ricevere tutti i beni che la Flotilla ha a bordo”.