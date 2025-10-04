Flotilla,Corrado(Pd).non abbiamo scelto rientrare,ci hanno trascinato via

Roma, 4 ott. (askanews) – “Siamo stati trascinati via, non abbiamo potuto scegliere, nessuno di noi aveva un’interlocuzione con nessuno”. Lo ha detto Annalisa Corrado, europarlamentare Pd che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla.

“Le speculazioni di queste ore rispetto a questo nostro rientro privilegiato le respingiamo al mittente. Quanto vissuto ha annichilito la nostra possibilità di reagire”, ha proseguito spiegando che “quando qualcuno interloquiva con noi, avevamo intorno 40 persone armate”.