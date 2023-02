Flury vince l’oro mondiale in discesa, male le azzurre

MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Flury ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera femminile ai Mondiali di Meribel. La sciatrice svizzera, con il tempo di 1’28″03, ha preceduto di 4 centesimi l’austriaca Nina Ortlieb e di 12 la connazionale Corinne Suter, rispettivamente argento e bronzo. Lontane dal podio le azzurre, in pista con il lutto per ricordare Elena Fanchini: 13esima Elena Curtoni a 1″05, 14esima Laura Pirovano a 1″06 e 18esima Nicol Delago a 1″41. Delusione per Sofia Goggia: la fuoriclasse bergamasca, vice-olimpionica in carica di specialità e in gara con il pettorale numero 6, ha inforcato nelle porte finali ed è stata squalificata. “Sono molto dispiaciuta, è un vero peccato, fa male perchè nessuno mi ripotrà dare una chance di vincere oggi una medaglia ai Mondiali – le parole di una delusa Goggia – E’ stata una settimana tosta ma la vita va avanti, pensiamo alle prossime gare. Quanto accaduto non cambia nulla nella mia bellissima carriera”. Domani, a Courchevel, la libera iridata maschile con gli azzurri Mattia Casse, Dominik Paris, Matteo Marsaglia e Florian Schieder.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).