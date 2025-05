Fmi: Italia elimini flat tax autonomi e aggiorni valori catastali

Roma, 29 mag. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale raccomanda all’Italia di eliminare “la flat tax di favore” sui redditi degli autonomi, una misura che migliorerebbe “l’equità e eviterebbe perdite di gettito fiscale”. Inoltre, nel rapporto stilato dagli ispettori del Fmi al termine della missione annuale nella Penisola, viene raccomandato di aggiornare i valori catastali, provvedimento che aumenterebbe il gettito e, anche in questo caso, assicurerebbe maggiore equità sul prelievo fiscale.

Secondo i tecnici dell’istituzione di Washington, “queste misure avrebbero un effetto avverso limitato sull’economia, mentre interverrebbero sulle distorsioni”.

Più in generale viene raccomandato di proseguire gli sforzi contro l’evasione fiscale e per razionalizzare le spese, per allargare la base imponibile e ridurre la complessità del sistema.